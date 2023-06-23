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В Великобритании десятки мигрантов провели протест из-за плохих условий в центре содержания
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Десятки мигрантов участвовали в массовом протесте против плохих условий в центре содержания, который расположен в деревне Хармондсворт недалеко от лондонского аэропорта Хитроу.
Люди жаловались на невыносимую жару в камерах, тесноту и отсутствие необходимой медицинской помощи, пишет The Guardian.
«Здесь нет окон — нам здесь нечем дышать. Это как тюрьма, с двумя людьми в камере [2м х 2м]. Это невыносимо», — цитирует издание задержанного из Ирака. Другой мигрант, который находится в этом центре уже три месяца, сказал, что люди настроены агрессивно и бьют стекла. Сообщается, что задержанные выламывали двери, чтобы обыскать кухню «в поисках еды и воды».
Мигранты утверждают, что администрация игнорирует их просьбы. По данным издания, ранее в этом центре произошла драка между охранниками и задержанными, один человек был доставлен в больницу.
Между тем, в МВД утверждают, что ситуация в центре под контролем, а «информация о травмах сотрудников и мигрантов не поступала». «Столичная полиция также присутствует на месте, и мы не будем давать дальнейших комментариев, пока инцидент разрешается», — сообщил источник издания в МВД.
Там добавили, что во всех центрах иммиграции есть специальные медицинские учреждения, аптечки полностью укомплектованы, «чтобы избежать ненужных вызовов скорой помощи», а на случай экстремальной жары есть запасы воды. Тем, кто в этом нуждается, «предоставляется летняя одежда и солнцезащитный крем», пишет издание со ссылкой на МВД.
Люди жаловались на невыносимую жару в камерах, тесноту и отсутствие необходимой медицинской помощи, пишет The Guardian.
«Здесь нет окон — нам здесь нечем дышать. Это как тюрьма, с двумя людьми в камере [2м х 2м]. Это невыносимо», — цитирует издание задержанного из Ирака. Другой мигрант, который находится в этом центре уже три месяца, сказал, что люди настроены агрессивно и бьют стекла. Сообщается, что задержанные выламывали двери, чтобы обыскать кухню «в поисках еды и воды».
Мигранты утверждают, что администрация игнорирует их просьбы. По данным издания, ранее в этом центре произошла драка между охранниками и задержанными, один человек был доставлен в больницу.
Между тем, в МВД утверждают, что ситуация в центре под контролем, а «информация о травмах сотрудников и мигрантов не поступала». «Столичная полиция также присутствует на месте, и мы не будем давать дальнейших комментариев, пока инцидент разрешается», — сообщил источник издания в МВД.
Там добавили, что во всех центрах иммиграции есть специальные медицинские учреждения, аптечки полностью укомплектованы, «чтобы избежать ненужных вызовов скорой помощи», а на случай экстремальной жары есть запасы воды. Тем, кто в этом нуждается, «предоставляется летняя одежда и солнцезащитный крем», пишет издание со ссылкой на МВД.
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