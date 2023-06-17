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На Чукотку после жалоб на нехватку продуктов будут чартером доставлять яйца из Хабаровска
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Куриные яйца на Чукотку будут доставлять чартером из Хабаровска. Ранее жители города Билибино пожаловались, что яйца в магазинах продают только по паспорту.
«Правительство округа продолжает организовывать бесперебойное обеспечение яйцами Билибино. Договорились, что дополнительно чартером из Хабаровска туда раз в неделю будут привозить по 100 коробок», — заявил и.о. губернатора Владислав Кузнецов по итогам еженедельного заседания правительства.
Напомним, в начале июня местные жители пожаловались властям, что в Билибино на Чукотке людям продают яйца только по паспорту. «Высокие цены на продукты, которых еще и не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности», — написал глава региона после встречи с населением.
Губернатор пообещал, что к концу этого года 70% потребностей Чукотки в курятине и яйцах будут обеспечиваться за счет местных производств. «В Анадыре и Певеке увеличиваем мощности на действующих фабриках, в селе Ваеги создаем птицеферму, в Алькатвааме — птицефабрику, в Снежном — расширяем птицеферму», — заявил Кузнецов в понедельник.
«Правительство округа продолжает организовывать бесперебойное обеспечение яйцами Билибино. Договорились, что дополнительно чартером из Хабаровска туда раз в неделю будут привозить по 100 коробок», — заявил и.о. губернатора Владислав Кузнецов по итогам еженедельного заседания правительства.
Напомним, в начале июня местные жители пожаловались властям, что в Билибино на Чукотке людям продают яйца только по паспорту. «Высокие цены на продукты, которых еще и не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности», — написал глава региона после встречи с населением.
Губернатор пообещал, что к концу этого года 70% потребностей Чукотки в курятине и яйцах будут обеспечиваться за счет местных производств. «В Анадыре и Певеке увеличиваем мощности на действующих фабриках, в селе Ваеги создаем птицеферму, в Алькатвааме — птицефабрику, в Снежном — расширяем птицеферму», — заявил Кузнецов в понедельник.
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