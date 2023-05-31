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В Билибино на Чукотке людям продают яйца по паспорту
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Владислава Кузнецова
В городе Билибино на Чукотке людям продают яйца только по паспорту. Об этом рассказал и.о. губернатора Владислав Кузнецов после встречи с жителями.
«Высокие цены на продукты, которых еще и не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности», — написал глава региона. По его словам, сейчас в Билибино строится птицефабрика.
Кроме того, люди жаловались и.о. губернатора на медицину («будущую маму отправили делать УЗИ в Анадырь», который расположен в 653 км от Билибино), экологию («весь город в черной пыли») и занятость («предприятия практически не берут на работу местных жителей, привозят вахтовиков»).
Напомним, Кузнецов был назначен врио главы Чукотского автономного округа 5 марта. Прежний глава региона Роман Копин, руководивший округом более 14 лет, досрочно покинул пост по собственному желанию.
В Билибино проживают около 5500 человек.
«Высокие цены на продукты, которых еще и не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности», — написал глава региона. По его словам, сейчас в Билибино строится птицефабрика.
Кроме того, люди жаловались и.о. губернатора на медицину («будущую маму отправили делать УЗИ в Анадырь», который расположен в 653 км от Билибино), экологию («весь город в черной пыли») и занятость («предприятия практически не берут на работу местных жителей, привозят вахтовиков»).
Напомним, Кузнецов был назначен врио главы Чукотского автономного округа 5 марта. Прежний глава региона Роман Копин, руководивший округом более 14 лет, досрочно покинул пост по собственному желанию.
В Билибино проживают около 5500 человек.
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