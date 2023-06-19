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Шамана Габышева переведут на более мягкое лечение в Якутск
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Шамана Габышева переведут на более мягкое лечение в Якутск. Такое решение принял Уссурийский районный суд.
«Шаман Габышев поедет (пока не домой и не в Москву) в Якутск. Уссурийский райсуд постановил перевести Александра Габышева на более мягкий тип лечения в психиатрический стационар общего типа. По установленному порядку, это будет Якутский психоневрологический диспансер», — написал в телеграм-канале юрист Алексей Прянишников.
Адвокат отметил, что у такого решения есть как положительные, так и отрицательные стороны. «Менее чем за два года пройдено два стационара (с интенсивным наблюдением и спецтипа). Обычно пациенты находятся в каждом из таких стационаров по два-три года. А ещё — теперь это больница в родном для Александра Якутске», — отметил юрист.
С другой стороны, по его словам, именно с Якутского психоневрологического диспансера «начались мытарства» шамана — именно там Габышева признали невменяемым, заявил адвокат.
«Шаман Габышев поедет (пока не домой и не в Москву) в Якутск. Уссурийский райсуд постановил перевести Александра Габышева на более мягкий тип лечения в психиатрический стационар общего типа. По установленному порядку, это будет Якутский психоневрологический диспансер», — написал в телеграм-канале юрист Алексей Прянишников.
Адвокат отметил, что у такого решения есть как положительные, так и отрицательные стороны. «Менее чем за два года пройдено два стационара (с интенсивным наблюдением и спецтипа). Обычно пациенты находятся в каждом из таких стационаров по два-три года. А ещё — теперь это больница в родном для Александра Якутске», — отметил юрист.
С другой стороны, по его словам, именно с Якутского психоневрологического диспансера «начались мытарства» шамана — именно там Габышева признали невменяемым, заявил адвокат.
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