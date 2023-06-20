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В Приморье в реке Арсеньевка утонули трое детей, которые пытались спасти друга
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Приморском крае в понедельник было найдено тело третьего пропавшего ребенка.
По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, погибли два мальчика и одна девочка. «Все трое утонули, одна девочка и два мальчика, которые кинулись спасать своего товарища, но, к сожалению не смогли выплыть сами», — сообщил глава региона в телеграм-канале. Он выразил глубокие соболезнования родным погибших детей, власти помогут в организации похорон.
В детских лагерях региона после ЧП проведут профилактические занятия по вопросам безопасности на воде.
В субботу, 24 июня, четыре ребенка восьми, десяти и 12 лет ушли купаться на реку Арсеньевка в Яковлевском районе. Взрослых с ними не было.
По сообщениям местных СМИ, один из мальчиков начал тонуть и позвал на помощь друзей. Дети бросились в воду. Одному ребенку удалось выбраться на берег, остальных унесло течением.
В воскресенье были обнаружены два тела, третьего погибшего ребенка нашли в понедельник.
По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, погибли два мальчика и одна девочка. «Все трое утонули, одна девочка и два мальчика, которые кинулись спасать своего товарища, но, к сожалению не смогли выплыть сами», — сообщил глава региона в телеграм-канале. Он выразил глубокие соболезнования родным погибших детей, власти помогут в организации похорон.
В детских лагерях региона после ЧП проведут профилактические занятия по вопросам безопасности на воде.
В субботу, 24 июня, четыре ребенка восьми, десяти и 12 лет ушли купаться на реку Арсеньевка в Яковлевском районе. Взрослых с ними не было.
По сообщениям местных СМИ, один из мальчиков начал тонуть и позвал на помощь друзей. Дети бросились в воду. Одному ребенку удалось выбраться на берег, остальных унесло течением.
В воскресенье были обнаружены два тела, третьего погибшего ребенка нашли в понедельник.
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