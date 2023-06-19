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Доллар превысил 86 рублей, евро — выше 94 рублей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В понедельник на открытии торгов на Мосбирже доллар превысил 86 рублей впервые с марта 2022 года.
Евро — выше 94 рублей впервые с апреля.
В конце минувшей недели российская валюта начала резко снижаться на фоне событий внутри страны.
Евро — выше 94 рублей впервые с апреля.
В конце минувшей недели российская валюта начала резко снижаться на фоне событий внутри страны.
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