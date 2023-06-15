Возрастное ограничение 18+
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутаты ЛДПР вновь предложили Госдуме рассмотреть вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующий законопроект появился в думской электронной базе данных.
Аналогичные проекты члены партии вносили в 2016 и 2018 года, но нижняя палата Федерального собрания отклоняла их.
Там также приводятся сведения, согласно которым, в 2023 году количество выпускников школ по всей стране, сдавших ЕГЭ на максимально возможные 300 баллов, в сравнении с 2022 годом снизилось с 16 до 1 человека. Число школьников, сдавших ЕГЭ на 200 баллов в 2022 году составляло 381 человека, в то время как в 2023 году предварительно сообщается о 256.
Исходя из данной статистики, депутаты пришли к выводу, что эти цифры свидетельствуют о снижении уровня образования в стране.
Кроме этого, народные избранники отметили, что с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков, сдающих ЕГЭ. Так в пояснительной записке упоминаются трагичные случаи, зафиксированные в 2023 году в Брянской и Забайкальской областях, где несколько выпускников свели счеты с жизнью сразу после обнародования результатов ЕГЭ. Также там приводят в пример случаи в Москве, Подмосковье и Новосибирске.
Аналогичные проекты члены партии вносили в 2016 и 2018 года, но нижняя палата Федерального собрания отклоняла их.
«С ведение ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечить эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако в настоящее время видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 году в введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования»,
– говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Там также приводятся сведения, согласно которым, в 2023 году количество выпускников школ по всей стране, сдавших ЕГЭ на максимально возможные 300 баллов, в сравнении с 2022 годом снизилось с 16 до 1 человека. Число школьников, сдавших ЕГЭ на 200 баллов в 2022 году составляло 381 человека, в то время как в 2023 году предварительно сообщается о 256.
Исходя из данной статистики, депутаты пришли к выводу, что эти цифры свидетельствуют о снижении уровня образования в стране.
Кроме этого, народные избранники отметили, что с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков, сдающих ЕГЭ. Так в пояснительной записке упоминаются трагичные случаи, зафиксированные в 2023 году в Брянской и Забайкальской областях, где несколько выпускников свели счеты с жизнью сразу после обнародования результатов ЕГЭ. Также там приводят в пример случаи в Москве, Подмосковье и Новосибирске.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».