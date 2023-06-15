Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«С ведение ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечить эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако в настоящее время видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 году в введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования»,