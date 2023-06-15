Спускавшиеся к обломкам «Титаника» туристы могли погибнуть от взрыва





сообщает CNN. «Хвостовой конус и другие обломки были обнаружены дистанционно управляемым аппаратом примерно в 1600 футах (487,68 метра) от носовой части Титаника, глубоко в Северной Атлантике и примерно в 900 метрах к востоку от Кейп-Код, штата Массачусетс»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Туристы, спускавшиеся к обломкам «Титаника» на подводной лодке под названием «Титан», могли погибнуть от взрыва. Обнаружение обломков потерянного батискафа подтвердила береговая охрана США на пресс-конференции в четверг.По славам представителя береговой охраны США Джона Могера, найденные обломи соответствуют катастрофическому взрыву судна.Напомним, что пять человек, которые отправились к обломкам «Титаника» на глубину 3,8 километра в воскресенье, перестали выходить на связь менее, чем через два часа после погружения.По сведениям СМИ на борту батискафа, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.