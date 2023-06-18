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СК начал проверку после гибели 21-летнего хоккеиста в Рязани
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СУ СКР по Рязанской области начало доследственную проверку по факту гибели 21-летнего хоккеиста Георгия Савина. Ранее в СМИ сообщалось, что спортсмен выпал из окна 18-го этажа жилого дома.
Гибель спортсмена подтвердили в пресс-службе ХК «Витязь».
По данным местного портала Ya62.ru, в момент трагедии в квартире вместе с молодом человеком находилась его девушка. Савин выпал, когда она находилась в душе.
Как сообщает «МАТЧ ТВ» со ссылкой на президента Федерации хоккея Рязанской области Олега Смирнова, Георгий Савин собирался покинуть Рязань и возобновить карьеру в Подмосковье.
Гибель спортсмена подтвердили в пресс-службе ХК «Витязь».
«Железнодорожным МСО города Рязань организована доследственная проверка по факту смерти гостя Рязанской области 2002 года рождения, проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,
– приводит «РИА» сообщение ведомства.
По данным местного портала Ya62.ru, в момент трагедии в квартире вместе с молодом человеком находилась его девушка. Савин выпал, когда она находилась в душе.
Как сообщает «МАТЧ ТВ» со ссылкой на президента Федерации хоккея Рязанской области Олега Смирнова, Георгий Савин собирался покинуть Рязань и возобновить карьеру в Подмосковье.
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