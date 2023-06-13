Минстрой пообещал запустить программу компенсации аренды россиянам до 35 лет

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В российском Минстрое заявили о программе, в рамках которой будут компенсировать стоимость аренды молодым людям до 35 лет. По задумке чиновников, это поможет накопить россиянам на свое жилье.Подробности программы, которую запустят совместными усилиями Минстроя, ДОМ.РФ и Росмолодежи, обещают озвучить в течение ближайших двух месяцев.Сама программа нацелена на сохранение (точнее, на их создание) накоплений.«Предложенная комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 лет) на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту», — цитируют Минстрой «Известия».