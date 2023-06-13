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Минстрой пообещал запустить программу компенсации аренды россиянам до 35 лет
По мнению чиновников, это поможет молодежи накопить на свое жилье
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В российском Минстрое заявили о программе, в рамках которой будут компенсировать стоимость аренды молодым людям до 35 лет. По задумке чиновников, это поможет накопить россиянам на свое жилье.
Подробности программы, которую запустят совместными усилиями Минстроя, ДОМ.РФ и Росмолодежи, обещают озвучить в течение ближайших двух месяцев.
Сама программа нацелена на сохранение (точнее, на их создание) накоплений.
«Предложенная комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 лет) на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту», — цитируют Минстрой «Известия».
Подробности программы, которую запустят совместными усилиями Минстроя, ДОМ.РФ и Росмолодежи, обещают озвучить в течение ближайших двух месяцев.
Сама программа нацелена на сохранение (точнее, на их создание) накоплений.
«Предложенная комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 лет) на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту», — цитируют Минстрой «Известия».
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