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Количество отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 101

11.21 Вторник, 20 июня 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что отравившихся шаурмой в Братске стало уже более ста. По последним данным, из 101 отравившегося 22 ребенка.

Кобзев добавил, что семь человек уже выписаны из больниц. По его словам, тяжёлых случаев отравления нет.

Напомним, отравления начались 14 июня. Через несколько дней сообщалось, что Роспотребнадзор обранужил у персонала кафе ДНК сальмонелл и множественные нарушения в работе общепита. Владелец кафе отправлен под домашний арест.


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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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