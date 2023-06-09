Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Министр труда и занятости Антон Котяков заявил, что ведомство не поддерживает идею введения шестидневки и соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Об этом глава Минтруда рассказал ТАСС.По словам Котякова, рабочее время свыше 40 часов в неделю должно дополнительно оплачиваться. При этом работодатели могут заключать дополнительные соглашения с сотрудниками по графику работы.«Когда предлагали четырехдневную рабочую неделю, я говорил о том, что у нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника. Шестидневки в Трудовом кодексе не будет», – цитирует ТАСС Котякова.Он добавил, что по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой.Ранее с просьбой ввести шестидневную рабочую неделю обращалась ассоциация «по развитию бизнес-патриотизма».