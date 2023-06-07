Жителя Кемерово осудили на 21 год за изнасилование собственных дочерей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На Кузбассе мужчина в течение 10 лет насиловал собственных малолетних дочерей, сообщили в СК. Одна из девочек смогла рассказать об ужасе, который происходит у них дома педагогу.«Следствием и судом установлено, что в период с января 2012 года по март 2022 года фигурант неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении двух малолетних дочерей. О произошедшем одна из потерпевших рассказала педагогам образовательного учреждения, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. В ходе следствия благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела следственным действиям была доказана виновность фигуранта в совершении противоправных действий в отношении девочек», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области – Кузбассу.Сообщается, что насильника приговорили к 21 году колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года и принудительному медицинскому лечению. Детям суд назначил компенсацию в размере двух млн рублей.