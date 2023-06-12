Иностранный сухогруз загорелся возле Находки в Приморском крае

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Судно под флагом Маршалловых островов загорелось в акватории Находки. По данным ТАСС, два человека пострадали при пожаре, российские экстренные службы их эвакуировали.По данным различных российских СМИ, экипаж судна составляет 24 или 25 человек. На место ЧП прибыли два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы, а также два судна от Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.По информации МЧС по Приморью, эвакуированы только пострадавшие, им окажут помощь в медицинских учреждениях.