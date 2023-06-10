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Владельца кафе с отравившей несколько десятков человек шаурмой в Братске допрашивают следователи
Россия и мир
Владельца шаурмячной в иркутском Братске задержали после отравления 62 человек. СК допрашивает предпринимателя, сотрудников кафе и пострадавших.
Напомним, ранее сообщалось об отравлении более 30 человек. Однако число пострадавших продолжает расти. 29 человек госпитализированы.
Роспотребнадзор выявил нарушения в технологии приготовления блюд, гигиены сотрудников и условий хранения продуктов.
Напомним, ранее сообщалось об отравлении более 30 человек. Однако число пострадавших продолжает расти. 29 человек госпитализированы.
Роспотребнадзор выявил нарушения в технологии приготовления блюд, гигиены сотрудников и условий хранения продуктов.
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