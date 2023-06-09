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Из-за сильного ливня в Абхазии приостановили движение поездов

16.30 Среда, 14 июня 2023
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Абхазии из-за сильного ливня, прошедшего в Гагрском районе в ночь с 13 на 14 июня, приостановили движение поездов. Из-за непогоды были повреждены пути и опоры в районе села Аныхынста (Гребешок).

Об этом сообщает портал Sputnik со ссылкой на директора АЖД Арсоу Читанава. По его словам, ситуация серьезная, и сегодня движение восстановить не получится.

Одна из пассажирок поезда, ехавшая по маршруту Москва – Сухум также рассказала изданию, что их поезд остановился утром и с тех пор не трогался с места. С ее слов, после этого пассажирам пришли сообщения следующего содержания:

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Абхазии ожидается задержка поезда №306 Москва – Сухум ориентировочно около 3-х часов. Время задержки может измениться»,

– передает портал.


Напомним, что в Сочи из-за разлива реки Мацесты в Хостинском районе затопило дома и дороги.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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