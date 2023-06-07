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В Сочи затопило дороги, дома, инфраструктурные сети
Россия и мир
Из-за разлива реки Мацесты в Хостинском районе Сочи затоплены дома, дороги. Сообщается о повреждении газопровода и электропровода.
В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Сегодня ожидаются ливни и грозы, град.
О пострадавших пока неизвестно. В городе работают аварийные службы.
В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Сегодня ожидаются ливни и грозы, град.
О пострадавших пока неизвестно. В городе работают аварийные службы.
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