В Сочи затопило дороги, дома, инфраструктурные сети

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Из-за разлива реки Мацесты в Хостинском районе Сочи затоплены дома, дороги. Сообщается о повреждении газопровода и электропровода.В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Сегодня ожидаются ливни и грозы, град.О пострадавших пока неизвестно. В городе работают аварийные службы.