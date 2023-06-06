Евро впервые с 28 апреля стал дороже 90 рублей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей сегодня утром, 13 июня. При это на открытии торгов курс валюты был меньше на рубль.Курс доллара также растет – на момент публикации он составляет 83,53 рубля, что также выше курса при открытии торгов сегодня почти на рубль.Юань также вырос, но незначительно – на менее чем на 1 процент, и составляет 11,657.В последний раз евро более 90 рублей стоил 28 апреля.