В Госдуме попросили правительство охранять школы в маленьких городках

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Изменить нормативы по охране школ в населенных пунктах, в которых проживают менее 100 тысяч человек попросили российский кабмин. На данный момент, как утверждает депутат Госдумы Выборный, нормативы не позволяют нанять профессиональную охрану, а ха безопасностью детей бдит «технический персонал».«Существующие нормативы приводят к тому, что в школах, расположенных на территориях с населением меньше 100 тыс. человек, совсем нет профессиональной охраны, эта роль возложена на технический персонал. Но это несправедливо и неправильно, когда в крупных городах государственные школы охраняют по высшему разряду, а в поселках и малокомплектных школах это зависит от того, есть ли средства на эти цели у родителей», —цитируют Выборного «Известия».Выборный заявил, что убежден, что каждый родитель, отправляя своего ребенка в учебное заведение, должен быть уверен, что он там гарантированно защищен.