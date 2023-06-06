Средство против опьянения создали российские учёные

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Порошок против симптомов алкогольного опьянения создали учёные Московского физико-технического института. Как утверждается, добавка будет минимизировать последствия употребления алкоголя – улучшит координацию, сохранит трезвость мышления.Один из разработчиков рассказал «Известиям», что добавка снижает опьянение именно в момент взаимодействия со спиртным.Целью создания такого порошка (а добавка заявляется именно в виде порошка) называют сохранение «лица» во время алкогольных встреч. Учёные предполагают, что порошок поможет поддержать светскую беседу.Указывается, что добавка сделана из природных компонентов, не имеет противопоказаний, и будет стоить около 300 рублей за упаковку в 10 порций. Когда чудо средство появится в продаже пока не сообщается.