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Средство против опьянения создали российские учёные
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Порошок против симптомов алкогольного опьянения создали учёные Московского физико-технического института. Как утверждается, добавка будет минимизировать последствия употребления алкоголя – улучшит координацию, сохранит трезвость мышления.
Один из разработчиков рассказал «Известиям», что добавка снижает опьянение именно в момент взаимодействия со спиртным.
Целью создания такого порошка (а добавка заявляется именно в виде порошка) называют сохранение «лица» во время алкогольных встреч. Учёные предполагают, что порошок поможет поддержать светскую беседу.
Указывается, что добавка сделана из природных компонентов, не имеет противопоказаний, и будет стоить около 300 рублей за упаковку в 10 порций. Когда чудо средство появится в продаже пока не сообщается.
Один из разработчиков рассказал «Известиям», что добавка снижает опьянение именно в момент взаимодействия со спиртным.
Целью создания такого порошка (а добавка заявляется именно в виде порошка) называют сохранение «лица» во время алкогольных встреч. Учёные предполагают, что порошок поможет поддержать светскую беседу.
Указывается, что добавка сделана из природных компонентов, не имеет противопоказаний, и будет стоить около 300 рублей за упаковку в 10 порций. Когда чудо средство появится в продаже пока не сообщается.
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