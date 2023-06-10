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После столкновения двух танкеров на Лене ввели режим ЧС
Россия и мир
Скрин видео из телеграм-канала Игоря Кобзева
В Иркутской области на реке Лене столкнулись два танкера. Одно из судн – Ерофей Хабаров – перевозило 832 тонны бензина, рассказал губернатор Иркутской области Кобзев.
По словам главы региона, у перевозящего бензин танкера повреждена она из ёмкостей, после чего бензин начал выливаться в реку. Сообщается, что экипаж начал срочную перекачку топлива.
Пока масштабы бензиновых потоков в Лене неизвестны.
«Ситуацию осложняет тот факт, что река - судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы недопустить забор воды из реки», – рассказал Кобзев.
Иркутский губернатор также заявил, что «ситуация на контроле властей», и «есть запас сорбента и боновых заграждений».
По словам главы региона, у перевозящего бензин танкера повреждена она из ёмкостей, после чего бензин начал выливаться в реку. Сообщается, что экипаж начал срочную перекачку топлива.
Пока масштабы бензиновых потоков в Лене неизвестны.
«Ситуацию осложняет тот факт, что река - судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти проводят работу, чтобы недопустить забор воды из реки», – рассказал Кобзев.
Иркутский губернатор также заявил, что «ситуация на контроле властей», и «есть запас сорбента и боновых заграждений».
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