Цены на жильё выросли в 75 регионах России

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Доступность жилья в большинстве регионов России на начало 2023 года упала. Об этом сообщают РИА Новости, составившие рейтинг регионов по ценам, возможности покупки и количеству лет, за которые можно накопить на квартиру.Так, больше всего цены выросли в Ленинградской области. Стоимость одного «квадрата» выросла аж на 77 процентов, уточняется, что это по сравнению с первым кварталом 2022 года. В Оренбургской области цена выросла на 55 процентов, в Хакасии – на 50. В ещё нескольких регионах рост составил около 30 процентов.При этом в рейтинге жилья исследовались и возможности жителей регионов – аналитики посчитали, сколько лет нужно семье с ребенком копить, чтобы купить типовую квартиру площадью 60 «квадратов» (учитывая повседневные обязательные траты).Самыми успешными остаются регионы Севера. Жителям Ненецкого автономного округа, Магаданской области и ЯНАО нужно копить менее трёх лет. Из регионов Урала самым доступным для покупки жилья стала Челябинская область – копить придется чуть менее пяти лет.А вот в Свердловской области копить придется более пяти лет, регион занимает 21 место по доступности жилья. При этом в прошлом году копить пришлось бы почти шесть лет, что говорит о снижении стоимости жилья в регионе.На последних местах рейтинга южные и кавказские регионы.