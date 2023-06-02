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Жительница Москвы обнаружила в ванной змею
Россия и мир
Фото: телеграм-канал департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Жительница района Чертаново в Москве обнаружила в своей ванной змею.
«В службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии по адресу: Чертановская улица, д. 31. Заявительница обнаружила у себя в ванной змею», — сообщает телеграм-канал департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
В ведомстве рассказали, что «на место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчёт ПСО №215 столичного пожарно-спасательного центра».
«По прибытии спасатели аккуратно поймали змею, никто не пострадал», — рассказали в департаменте.
Судя по опубликованному фото, это пятнистая небольшая змея. Спасатели не уточнили, представляет ли она опасность для людей. Также пока неясно, как змея оказалась в ванной московской квартиры.
«В службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии по адресу: Чертановская улица, д. 31. Заявительница обнаружила у себя в ванной змею», — сообщает телеграм-канал департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
В ведомстве рассказали, что «на место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчёт ПСО №215 столичного пожарно-спасательного центра».
«По прибытии спасатели аккуратно поймали змею, никто не пострадал», — рассказали в департаменте.
Судя по опубликованному фото, это пятнистая небольшая змея. Спасатели не уточнили, представляет ли она опасность для людей. Также пока неясно, как змея оказалась в ванной московской квартиры.
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