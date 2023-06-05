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Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Гладков заявил, что в Белгороде беспилотник упал на офисное здание.
«В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили», — заявил Гладков.
По его словам, пострадавших нет, «есть незначительные разрушения крыши и котельной, осколками повреждены два автомобиля».
На месте находятся мэр Белгорода и оперативные службы.
Днем в пятницу Гладков заявил, что над Белгородом сработала система ПВО. По его словам, были сбиты «две воздушные цели на подлете к городу».
«В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили», — заявил Гладков.
По его словам, пострадавших нет, «есть незначительные разрушения крыши и котельной, осколками повреждены два автомобиля».
На месте находятся мэр Белгорода и оперативные службы.
Днем в пятницу Гладков заявил, что над Белгородом сработала система ПВО. По его словам, были сбиты «две воздушные цели на подлете к городу».
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