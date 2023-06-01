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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора. «Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится в сообщении.
По данным ЦБ, текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне.
В ЦБ РФ допустили повышение ставки на ближайших заседаниях. «В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — заявили в пресс-службе.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора. «Совет директоров Банка России 9 июня 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых», — говорится в сообщении.
По данным ЦБ, текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне.
В ЦБ РФ допустили повышение ставки на ближайших заседаниях. «В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — заявили в пресс-службе.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
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