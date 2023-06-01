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Власти Воронежа будут решать вопрос с расселением дома, в который попал беспилотник
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Власти Воронежа будут на месте решать вопрос, потребуется ли расселение жилого дома, в который попал беспилотник.
«Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд. По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня под моим руководством», — заявил губернатор Гусев.
Он утверждает, что в момент попадания БПЛА в помещении никого не было. «Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым. На момент инцидента в нём никого не было. Как уже говорил, троим легко пострадавшим оказана медпомощь, госпитализация не требуется. Погибших нет», — заявил Гусев.
Ранее он сообщил, что на месте работают спецслужбы.
«Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд. По остальным мерам решение будет приниматься на совещании сегодня под моим руководством», — заявил губернатор Гусев.
Он утверждает, что в момент попадания БПЛА в помещении никого не было. «Помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который сегодня попал беспилотник, было пустым. На момент инцидента в нём никого не было. Как уже говорил, троим легко пострадавшим оказана медпомощь, госпитализация не требуется. Погибших нет», — заявил Гусев.
Ранее он сообщил, что на месте работают спецслужбы.
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