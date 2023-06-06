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Владивосток накрыло мощным ливнем, машины уходят под воду
Россия и мир
Фото: МЧС Приморье
В четверг Владивосток накрыло мощным ливнем. Власти ввели режим повышенной готовности.
Местные СМИ публикуют кадры, на которых машины буквально плывут по городским улицам. Город встал в пробки в девять баллов, пешеходы перебираются через потоки по колено в воде. Зафиксирован всплеск ДТП. Тем временем цены на такси выросли в два-три раза.
За пару часов вода успела сойти, но затем дождь полил с новой силой, пишет VL.ru. По данным чиновников, к 20:00 в городе выпало около 73 мм осадков.
На одной из улиц смыло асфальт, уложенный в прошлом году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», пишет издание.
Около шести машин почти полностью ушли под воду. Среди «утонувших» — машина инкассаторов. На одной из улиц, по сообщениям журналистов, произошло «уникальное ДТП» — «поднявшаяся вода захватила с собой Toyota Prius, и медленным течением автомобиль "внесло" в другую припаркованную машину – Toyota Crown». Никто не пострадал.
В районе стадиона под воду ушла маршрутка. Водителю потребовалась помощь МЧС. «При помощи специального оборудования транспортное средство было эвакуировано», — сообщили в ведомстве. На опубликованных кадрах МЧС маршрутку с помощью троса вывозит пожарная машина.
В одном из районов города из-за непогоды люди остались без электроснабжения.
Накануне в МЧС опубликовали штормовое предупреждение — «утром и днём 9 июня, а также ночью 10 июня в южной половине и на восточном побережье Приморского края ожидаются сильные дожди в количестве 50 мм за 12 часов и более при ветре до 18 м/с, на побережье возможны порывы ветра до 23 м/с». Однако во Владивосток непогода пришла на сутки раньше.
Напомним, в среду во Владивостоке из-за коммунальной аварии на улицы хлынул кипяток ярко-рыжего цвета. В «зону затопления» попали парковки, киоски и пожарная часть.
Местные СМИ публикуют кадры, на которых машины буквально плывут по городским улицам. Город встал в пробки в девять баллов, пешеходы перебираются через потоки по колено в воде. Зафиксирован всплеск ДТП. Тем временем цены на такси выросли в два-три раза.
За пару часов вода успела сойти, но затем дождь полил с новой силой, пишет VL.ru. По данным чиновников, к 20:00 в городе выпало около 73 мм осадков.
На одной из улиц смыло асфальт, уложенный в прошлом году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», пишет издание.
Около шести машин почти полностью ушли под воду. Среди «утонувших» — машина инкассаторов. На одной из улиц, по сообщениям журналистов, произошло «уникальное ДТП» — «поднявшаяся вода захватила с собой Toyota Prius, и медленным течением автомобиль "внесло" в другую припаркованную машину – Toyota Crown». Никто не пострадал.
В районе стадиона под воду ушла маршрутка. Водителю потребовалась помощь МЧС. «При помощи специального оборудования транспортное средство было эвакуировано», — сообщили в ведомстве. На опубликованных кадрах МЧС маршрутку с помощью троса вывозит пожарная машина.
В одном из районов города из-за непогоды люди остались без электроснабжения.
Накануне в МЧС опубликовали штормовое предупреждение — «утром и днём 9 июня, а также ночью 10 июня в южной половине и на восточном побережье Приморского края ожидаются сильные дожди в количестве 50 мм за 12 часов и более при ветре до 18 м/с, на побережье возможны порывы ветра до 23 м/с». Однако во Владивосток непогода пришла на сутки раньше.
Напомним, в среду во Владивостоке из-за коммунальной аварии на улицы хлынул кипяток ярко-рыжего цвета. В «зону затопления» попали парковки, киоски и пожарная часть.
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