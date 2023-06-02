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Во Владивостоке грязный кипяток залил дороги, парковки и пожарную часть
Россия и мир
Фото: прокуратура Приморского края
Во Владивостоке из-за коммунальной аварии на улицы хлынул кипяток ярко-рыжего цвета.
Местные СМИ публикуют кадры, на которых в «зону затопления» попали парковки, киоски и пожарная часть.
В приморской прокуратуре заявили, что днем 7 июня произошел порыв, повреждения получили припаркованные машины. «В результате аварии на участке магистральной сети теплоснабжения произошло подтопление придомовых территорий и проезжей части в районе площади Луговой во Владивостоке. Выявлены факты просадок грунта в местах заложения подземных участков сети, повлекшие повреждения припаркованных транспортных средств», — сообщили в ведомстве.
По информации прокуратуры, прекращено горячее водоснабжение 146 многоквартирных домов, в которых проживают более 23 тысяч человек.
Авария произошла во время гидравлических испытаний. Местные СМИ со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС пишут, что «ни люди, ни техника в пожарной части не пострадали», после перекрытия участка «вода с территории МЧС уходит».
Между тем, издание VL.ru сообщает, что сотрудники пожарной части «пока не знают, повредил ли кипяток технику и оборудование», а горожане пытаются отогнать свои машины в безопасное место.
Местные СМИ публикуют кадры, на которых в «зону затопления» попали парковки, киоски и пожарная часть.
В приморской прокуратуре заявили, что днем 7 июня произошел порыв, повреждения получили припаркованные машины. «В результате аварии на участке магистральной сети теплоснабжения произошло подтопление придомовых территорий и проезжей части в районе площади Луговой во Владивостоке. Выявлены факты просадок грунта в местах заложения подземных участков сети, повлекшие повреждения припаркованных транспортных средств», — сообщили в ведомстве.
По информации прокуратуры, прекращено горячее водоснабжение 146 многоквартирных домов, в которых проживают более 23 тысяч человек.
Авария произошла во время гидравлических испытаний. Местные СМИ со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС пишут, что «ни люди, ни техника в пожарной части не пострадали», после перекрытия участка «вода с территории МЧС уходит».
Между тем, издание VL.ru сообщает, что сотрудники пожарной части «пока не знают, повредил ли кипяток технику и оборудование», а горожане пытаются отогнать свои машины в безопасное место.
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