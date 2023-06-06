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В Приморье спасли умирающего леопарда и вернули в дикую природу
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой
В Приморье спасённого леопарда выходили и вернули в природу. Об этом рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Четырёхмесячного котёнка дальневосточного леопарда нашли прошлым летом в Приморском крае. «Он был настолько истощён, что фактически уже умирал. Времени было катастрофически мало. Пришлось мобилизовать все силы, чтобы экстренно изъять его и в кратчайшие сроки отправить на реабилитацию в центр спасения редких животных "Тигр". Заботливые специалисты в течение нескольких месяцев усердно выхаживали своего подопечного. Со временем он окреп, возмужал и, наконец, ветеринары выдали заключение, что его здоровью ничто не угрожает — пришло время вернуть леопарда в природу», — написала Радионова в телеграм-канале.
Молодой леопард воссоединился со своими сородичами на территории Уссурийского государственного заповедника.
По словам Радионовой, в России осталось всего 125 особей дальневосточного леопарда.
Четырёхмесячного котёнка дальневосточного леопарда нашли прошлым летом в Приморском крае. «Он был настолько истощён, что фактически уже умирал. Времени было катастрофически мало. Пришлось мобилизовать все силы, чтобы экстренно изъять его и в кратчайшие сроки отправить на реабилитацию в центр спасения редких животных "Тигр". Заботливые специалисты в течение нескольких месяцев усердно выхаживали своего подопечного. Со временем он окреп, возмужал и, наконец, ветеринары выдали заключение, что его здоровью ничто не угрожает — пришло время вернуть леопарда в природу», — написала Радионова в телеграм-канале.
Молодой леопард воссоединился со своими сородичами на территории Уссурийского государственного заповедника.
По словам Радионовой, в России осталось всего 125 особей дальневосточного леопарда.
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