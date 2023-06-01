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Пассажиров экстренно севшего в Магадане самолета Air India расселили в школе из-за отсутствия гостиниц
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Пассажиров самолета, который накануне совершил аварийную посадку в аэропорту Магадана, расселили в школе из-за отсутствия подходящих гостиниц.
Самолет летел из Дели (Индия) в Сан-Франциско (США). В Росавиации во вторник сообщили, что экипаж самолета В-777-237LR авиакомпании Air India Limited из-за неисправности правого двигателя принял решение о посадке на аэродром Магадан (Сокол). На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа.
Их решили разместить в гостиницы города. «Пассажиров проведут через таможню и пограничников и на автобусах увезут в городские гостиницы. Процесс будет небыстрым, все службы работают», — заявили во вторник в транспортной прокуратуре Магаданской области (цитата по РИА Новости).
Однако в среду в правительстве региона сообщили, что аварийная посадка «обнажила серьезные проблемы». На это указал глава региона Сергей Носов.
«Я думаю, все согласятся, подумайте. Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму — первое впечатление о Магадане. Второе — они проходили через наш аэровокзал. И третье — гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице», — цитирует губернатора канал регионального правительства. Сокол — посёлок городского типа, административно подчинён мэрии Магадана.
Между тем, власти утверждают, что проблемы уже решаются. Уже в этом месяце начнут ремонтировать взлетно-посадочную полосу («специалисты должны устранить неровности»). Кроме того, рядом с аэропортом строят аэровокзальный комплекс. Также, по данным региональных чиновников, в Магадане хотят построить четырехзвездочную гостиницу на 120 мест с видом на бухту.
По предварительной информации, резервный борт Air India прибудет за пассажирами в четверг.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Магаданской области Сергей Носов возмутился высокой стоимостью авиабилетов на рейсы внутри дальневосточного округа и потребовал разобраться в причинах.
Самолет летел из Дели (Индия) в Сан-Франциско (США). В Росавиации во вторник сообщили, что экипаж самолета В-777-237LR авиакомпании Air India Limited из-за неисправности правого двигателя принял решение о посадке на аэродром Магадан (Сокол). На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа.
Их решили разместить в гостиницы города. «Пассажиров проведут через таможню и пограничников и на автобусах увезут в городские гостиницы. Процесс будет небыстрым, все службы работают», — заявили во вторник в транспортной прокуратуре Магаданской области (цитата по РИА Новости).
Однако в среду в правительстве региона сообщили, что аварийная посадка «обнажила серьезные проблемы». На это указал глава региона Сергей Носов.
«Я думаю, все согласятся, подумайте. Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму — первое впечатление о Магадане. Второе — они проходили через наш аэровокзал. И третье — гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице», — цитирует губернатора канал регионального правительства. Сокол — посёлок городского типа, административно подчинён мэрии Магадана.
Между тем, власти утверждают, что проблемы уже решаются. Уже в этом месяце начнут ремонтировать взлетно-посадочную полосу («специалисты должны устранить неровности»). Кроме того, рядом с аэропортом строят аэровокзальный комплекс. Также, по данным региональных чиновников, в Магадане хотят построить четырехзвездочную гостиницу на 120 мест с видом на бухту.
По предварительной информации, резервный борт Air India прибудет за пассажирами в четверг.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Магаданской области Сергей Носов возмутился высокой стоимостью авиабилетов на рейсы внутри дальневосточного округа и потребовал разобраться в причинах.
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