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Губернатора Магадана возмутила высокая стоимость авиабилетов
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Магаданской области Сергей Носов возмутился высокой стоимостью авиабилетов на рейсы внутри дальневосточного округа и потребовал разобраться в причинах.
В частности, губернатора возмутили цены на билеты из Магадана во Владивосток и Хабаровск.
По данным сервиса Авиасейлс, самый дешевый билет эконом-класса на самолет Магадан-Хабаровск и обратно (2 июня - 9 июня) на данный момент стоит 51 843 рубля (без багажа). За багаж дополнительно нужно заплатить 7 598 рублей. Билеты, купленные за месяц, обойдутся примерно в 30 тысяч рублей — самый дешевый билет на рейс Магадан-Хабаровск и обратно (1 июля - 8 июля) стоит 29 557 рублей без багажа (с багажом — еще плюс 5 065 рублей).
Слетать во Владивосток выйдет дороже. Самые дешевые билеты Магадан-Владивосток и обратно, купленные за месяц до полета, сейчас обойдутся пассажирам в 30 639 рублей (плюс 4052 рубля за багаж). Самый дешевый срочный билет из Магадана во Владивосток и обратно (2 июня - 9 июня) стоит 60 016 рублей (плюс 4 052 рубля за багаж).
Носов обратил внимание на цены во время совещания по организации детского отдыха. По его словам, дорогие билеты в соседние дальневосточные регионы отразятся на организации детского отдыха.
«Я дал поручение разобраться со стоимостью авиабилетов во Владивосток и Хабаровск. Мы обнаружили с вами, что Минвостокразвития субсидировало "Авроре" с целью уменьшения стоимости билета, но при этом компания продавала по ценам, будто субсидирования нет», — сказал Носов (цитата по РИА Новости).
Он поручил разобраться с проблемой «на этой неделе». «На этой неделе разбирайтесь, подготовьте записку, на основе которой будем действовать. В "Северном Артеке" у нас работают студенты из разных регионов страны. А у нас из Хабаровска долететь дороже сюда, чем из Санкт-Петербурга», — сказал Носов.
В частности, губернатора возмутили цены на билеты из Магадана во Владивосток и Хабаровск.
По данным сервиса Авиасейлс, самый дешевый билет эконом-класса на самолет Магадан-Хабаровск и обратно (2 июня - 9 июня) на данный момент стоит 51 843 рубля (без багажа). За багаж дополнительно нужно заплатить 7 598 рублей. Билеты, купленные за месяц, обойдутся примерно в 30 тысяч рублей — самый дешевый билет на рейс Магадан-Хабаровск и обратно (1 июля - 8 июля) стоит 29 557 рублей без багажа (с багажом — еще плюс 5 065 рублей).
Слетать во Владивосток выйдет дороже. Самые дешевые билеты Магадан-Владивосток и обратно, купленные за месяц до полета, сейчас обойдутся пассажирам в 30 639 рублей (плюс 4052 рубля за багаж). Самый дешевый срочный билет из Магадана во Владивосток и обратно (2 июня - 9 июня) стоит 60 016 рублей (плюс 4 052 рубля за багаж).
Носов обратил внимание на цены во время совещания по организации детского отдыха. По его словам, дорогие билеты в соседние дальневосточные регионы отразятся на организации детского отдыха.
«Я дал поручение разобраться со стоимостью авиабилетов во Владивосток и Хабаровск. Мы обнаружили с вами, что Минвостокразвития субсидировало "Авроре" с целью уменьшения стоимости билета, но при этом компания продавала по ценам, будто субсидирования нет», — сказал Носов (цитата по РИА Новости).
Он поручил разобраться с проблемой «на этой неделе». «На этой неделе разбирайтесь, подготовьте записку, на основе которой будем действовать. В "Северном Артеке" у нас работают студенты из разных регионов страны. А у нас из Хабаровска долететь дороже сюда, чем из Санкт-Петербурга», — сказал Носов.
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