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СМИ: ученый из США провел на глубине океана 93 дня и стал «моложе»

12.42 Среда, 7 июня 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Профессор Университета Южной Флориды Джозеф Дитури провел на глубине 93 дня и «омолодился» примерно на десять лет.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на заключение медиков, которые проанализировали общее состояние организма Дитури после всплытия.

Ученый, дайвер, отставной офицер ВМФ стал участником исследования, при котором человек длительное время проводит в условиях высокого давления. Джозеф Дитури провел на дне Атлантического океана больше трех месяцев, специальная капсула размером около девяти квадратных метров была погружена на глубину чуть больше девяти метров.

После обследования врачи обнаружили, что так называемые теломеры (концевые участки хромосом), которые отвечают за молодость клеток, у ученого стали длиннее на 20%. При этом, как говорят исследователи, обычно у людей с возрастом эти участки становятся короче.

Также у него в десять раз увеличилось количество стволовых клеток, значительно снизился уровень холестерина, улучшился сон и наполовину сократилось число так называемых воспалительных маркеров. Сам профессор отметил, что стал чувствовать себя значительно лучше и заметил внешнее улучшение состояния кожи.

Исследователи предположили, что такой эффект на организм произвело высокое давление в «гипербарической камере» под водой. Сейчас в медицине применяют метод гипербарической оксигенации — метод лечения кислородом под повышенным давлением, который, в том числе, улучшает состояние мозга и повышает умственные способности.

По данным издания, профессор намерен продолжать эксперимент.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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