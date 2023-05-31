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В США произошла стрельба после вручения школьных дипломов, есть погибшие
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ричмонде (штата Вирджиния) произошла стрельба после церемонии вручения дипломов в средней школе.
По данным CNN, погибли два человека, пять пострадали. Другие СМИ сообщают о 13 пострадавших. В местной полиции заявили, что погибли двое мужчин в возрасте 18 и 36 лет.
Задержан подозреваемый 19-летний подросток. Полиция предполагает, что он знал по крайней мере одного из погибших. Его мотивы устанавливаются.
Изначально силовики задержали двух подозреваемых, однако позже выяснилось, что второй человек не причастен к стрельбе.
Стрельба произошла в парке Монро после выпускной церемонии, которая состоялась в близлежащем театре. По сообщениям СМИ, вооруженный человек открыл стрельбу, когда в парке находились сотни людей после вручения дипломов. Пока неизвестно, связан ли стрелок со школой.
По данным CNN, погибли два человека, пять пострадали. Другие СМИ сообщают о 13 пострадавших. В местной полиции заявили, что погибли двое мужчин в возрасте 18 и 36 лет.
Задержан подозреваемый 19-летний подросток. Полиция предполагает, что он знал по крайней мере одного из погибших. Его мотивы устанавливаются.
Изначально силовики задержали двух подозреваемых, однако позже выяснилось, что второй человек не причастен к стрельбе.
Стрельба произошла в парке Монро после выпускной церемонии, которая состоялась в близлежащем театре. По сообщениям СМИ, вооруженный человек открыл стрельбу, когда в парке находились сотни людей после вручения дипломов. Пока неизвестно, связан ли стрелок со школой.
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