В США произошла стрельба после вручения школьных дипломов, есть погибшие

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Ричмонде (штата Вирджиния) произошла стрельба после церемонии вручения дипломов в средней школе.По данным CNN, погибли два человека, пять пострадали. Другие СМИ сообщают о 13 пострадавших. В местной полиции заявили, что погибли двое мужчин в возрасте 18 и 36 лет.Задержан подозреваемый 19-летний подросток. Полиция предполагает, что он знал по крайней мере одного из погибших. Его мотивы устанавливаются.Изначально силовики задержали двух подозреваемых, однако позже выяснилось, что второй человек не причастен к стрельбе.Стрельба произошла в парке Монро после выпускной церемонии, которая состоялась в близлежащем театре. По сообщениям СМИ, вооруженный человек открыл стрельбу, когда в парке находились сотни людей после вручения дипломов. Пока неизвестно, связан ли стрелок со школой.