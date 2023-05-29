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В ГД потребовали наказать судью, которая «помиловала» предпринимателя, подозреваемого в смертельных отравлениях
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн потребовал проверить и привлечь к ответственности судью, которая в прошлом году отменила штраф в отношении предпринимателя по делу о контрафактном алкоголе. После череды смертельных отравлений в нескольких регионах предприниматель был задержан.
По данным депутата, речь о судье Арбитражного суда Самарской области Татьяне Матюхиной. Он утверждает, что «милосердная», с его слов, судья ранее освободила от штрафа Анара Гусейнова. «Год назад его уже ловили на реализации контрафактного алкоголя (включая злополучный сидр), однако 12.07.2022 судья Матюхина заменила ему штраф — предупреждением. Неудивительно, что при таком "всепрощенчестве" — Гусейнов поставил производство "паленки" на промышленную основу. Кончилось это — гибелью более 20 людей и его арестом», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
По его данным, судья «по настоянию тогдашнего руководства суда» якобы была вынуждена покинуть судебную систему, однако впоследствии «снова надела судейскую мантию». «Направляю запросы о проведении проверки в отношении Матюхиной и ее привлечении к ответственности», — заявил депутат.
Массовые смерти, по его словам, — «результат обычной для региона коррупции». «Считаю, что все эти смерти — также лежат на совести самарских "служителей закона" и чиновников, закрывавших глаза на происходящее», — заявил Хинштейн.
По последним данным, в нескольких регионах от отравления напитком «Мистер сидр» скончались 28 человек.
По данным депутата, речь о судье Арбитражного суда Самарской области Татьяне Матюхиной. Он утверждает, что «милосердная», с его слов, судья ранее освободила от штрафа Анара Гусейнова. «Год назад его уже ловили на реализации контрафактного алкоголя (включая злополучный сидр), однако 12.07.2022 судья Матюхина заменила ему штраф — предупреждением. Неудивительно, что при таком "всепрощенчестве" — Гусейнов поставил производство "паленки" на промышленную основу. Кончилось это — гибелью более 20 людей и его арестом», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
По его данным, судья «по настоянию тогдашнего руководства суда» якобы была вынуждена покинуть судебную систему, однако впоследствии «снова надела судейскую мантию». «Направляю запросы о проведении проверки в отношении Матюхиной и ее привлечении к ответственности», — заявил депутат.
Массовые смерти, по его словам, — «результат обычной для региона коррупции». «Считаю, что все эти смерти — также лежат на совести самарских "служителей закона" и чиновников, закрывавших глаза на происходящее», — заявил Хинштейн.
По последним данным, в нескольких регионах от отравления напитком «Мистер сидр» скончались 28 человек.
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