Возрастное ограничение 18+
Роспотребнадзор: в Чувашии выявлен первый случай отравления сидром
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Чувашии выявлен первый случай отравления сидром.
«В Управление Роспотребнадзора поступила информация о случае отравления, связанном с употреблением пивного напитка “Мистер Сидр”, изготовленного на территории Самарской области», — говорится в сообщении ведомства.
Всего на территории области на данный момент зарегистрирован один случай отправления — в Алатыре, пострадавшему оказывается медицинская помощь.
В управлении начали санитарно-эпидемиологическое расследование, принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.
В других регионах
Таким образом, на данный момент, по информации от официальных источников, известно, что
в Ульяновской области 18 человек погибли, 51 пострадали;
в Самарской области погибли семь человек, 13 в больницах;
в Нижегородской области двое погибших, четверо госпитализированы;
в Удмуртии скончался один человек;
в Пензе пострадали три девушки, они госпитализированы.
«В Управление Роспотребнадзора поступила информация о случае отравления, связанном с употреблением пивного напитка “Мистер Сидр”, изготовленного на территории Самарской области», — говорится в сообщении ведомства.
Всего на территории области на данный момент зарегистрирован один случай отправления — в Алатыре, пострадавшему оказывается медицинская помощь.
В управлении начали санитарно-эпидемиологическое расследование, принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.
В других регионах
Таким образом, на данный момент, по информации от официальных источников, известно, что
в Ульяновской области 18 человек погибли, 51 пострадали;
в Самарской области погибли семь человек, 13 в больницах;
в Нижегородской области двое погибших, четверо госпитализированы;
в Удмуртии скончался один человек;
в Пензе пострадали три девушки, они госпитализированы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области ввели ограничения из-за кори
02 июня 2023
02 июня 2023