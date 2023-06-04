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Губернатор Нижегородской области заявил, что в крови у отравившихся сидром обнаружили метанол
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Нижегородской области выявлены случаи отравления суррогатным алкоголем, есть погибшие.
«В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы. Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации. Причина, по предварительным данным экспертов, отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков», — сообщили в ночь на 6 июня в региональном Минздраве, не уточняя число погибших.
По словам губернатора региона Глеба Никитина, во вторник в крови у пострадавших обнаружили метанол.
«По поводу ситуации со смертельно опасным сидром. К сожалению, в нашем регионе тоже выявили этот ядовитый "напиток". Накануне в больницу поступили пострадавшие, в крови у которых сегодня специалисты обнаружили метанол. Медики мобилизованы. Минпром готов оказать необходимое содействие полиции и Роспотребнадзору при проведении проверок торговых точек», — заявил глава региона, не комментируя данные о погибших.
В Нижегородском Минздраве призвали жителей воздержаться от приема любых алкогольных напитков, происхождение которых неизвестно, в том числе врачи призвали не употреблять многокомпонентные коктейли в ресторанах и в кафе. «Особенно опасен разливной алкоголь и сидр», — добавили в ведомстве.
Ранее в Минздраве Ульяновской области сообщили, что число погибших от отравления сидром в в регионе выросло до 18. На данный момент известно также о двух погибших в Самарской области и как минимум двух пострадавших в Удмуртии. В Пензе СК возбудил уголовное дело по факту отравления алкоголем трех девушек (17 и 18 лет). Изъяты более 1,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где пострадавшие приобретали алкогольные напитки, заявили в СК.
«В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы. Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации. Причина, по предварительным данным экспертов, отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков», — сообщили в ночь на 6 июня в региональном Минздраве, не уточняя число погибших.
По словам губернатора региона Глеба Никитина, во вторник в крови у пострадавших обнаружили метанол.
«По поводу ситуации со смертельно опасным сидром. К сожалению, в нашем регионе тоже выявили этот ядовитый "напиток". Накануне в больницу поступили пострадавшие, в крови у которых сегодня специалисты обнаружили метанол. Медики мобилизованы. Минпром готов оказать необходимое содействие полиции и Роспотребнадзору при проведении проверок торговых точек», — заявил глава региона, не комментируя данные о погибших.
В Нижегородском Минздраве призвали жителей воздержаться от приема любых алкогольных напитков, происхождение которых неизвестно, в том числе врачи призвали не употреблять многокомпонентные коктейли в ресторанах и в кафе. «Особенно опасен разливной алкоголь и сидр», — добавили в ведомстве.
Ранее в Минздраве Ульяновской области сообщили, что число погибших от отравления сидром в в регионе выросло до 18. На данный момент известно также о двух погибших в Самарской области и как минимум двух пострадавших в Удмуртии. В Пензе СК возбудил уголовное дело по факту отравления алкоголем трех девушек (17 и 18 лет). Изъяты более 1,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости из торговых точек Пензы, где пострадавшие приобретали алкогольные напитки, заявили в СК.
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