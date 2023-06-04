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Минздрав: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ульяновской области число погибших от отравления сидром увеличилось до 18, более 50 человек пострадали.
«С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжёлой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», — сообщили во вторник утром в региональном Минздраве.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуто 88 коек.
«Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика», — заявила и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева.
Экипажи скорой в регионе получили специальные инструкции при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии.
В понедельник по делу о массовых отравлениях сидром был задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. В Роспотребнадзоре заявили, что продукция изымается из оборота.
«С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжёлой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», — сообщили во вторник утром в региональном Минздраве.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуто 88 коек.
«Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика», — заявила и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева.
Экипажи скорой в регионе получили специальные инструкции при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии.
В понедельник по делу о массовых отравлениях сидром был задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. В Роспотребнадзоре заявили, что продукция изымается из оборота.
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