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В Ульяновской области из-за отравления сидром погибли восемь человек, задержан подозреваемый
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Димитровграде Ульяновской области из-за отравления сидром, по уточненной информации, погибли восемь человек.
Задержан подозреваемый, сообщает СК РФ.
«Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о шести погибших.
После ЧП в Роспотребнадзоре призвали не употреблять алкоголь «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области, сообщили в понедельник журналистам в управлении ведомства по региону.
В городской администрации также обратились к жителям с просьбой не покупать и не употреблять яблочный сидр, не уточняя марки.
Обновлено. Позже в СК сообщили, что есть жертвы в другом регионе — от отравления сидром скончались две женщины в Самарской области, возбуждено уголовное дело.
Задержан подозреваемый, сообщает СК РФ.
«Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о шести погибших.
После ЧП в Роспотребнадзоре призвали не употреблять алкоголь «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области, сообщили в понедельник журналистам в управлении ведомства по региону.
В городской администрации также обратились к жителям с просьбой не покупать и не употреблять яблочный сидр, не уточняя марки.
Обновлено. Позже в СК сообщили, что есть жертвы в другом регионе — от отравления сидром скончались две женщины в Самарской области, возбуждено уголовное дело.
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