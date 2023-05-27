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Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16, сообщили власти региона.
«По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МСЧ», — заявил глава региона Алексей Русских.
По его данным, в стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки, усилено дежурство врачей.
Глава региона уточнил, что среди пострадавших несовершеннолетняя девушка. Ранее местные СМИ сообщили, что девушке 16 лет.
Пострадали также люди в других регионах.
«По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МСЧ», — заявил глава региона Алексей Русских.
По его данным, в стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки, усилено дежурство врачей.
Глава региона уточнил, что среди пострадавших несовершеннолетняя девушка. Ранее местные СМИ сообщили, что девушке 16 лет.
Пострадали также люди в других регионах.
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