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Губернатор Ульяновской области заявил, что от отравления сидром пострадали 22 жителя региона
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что от отравления сидром, по последним данным, пострадали 22 жителя региона.
Он опубликовал срочное заявление для жителей, в том числе для предпринимателей.
«Обращаюсь к вам со срочным заявлением. По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона, из них 8 умерли, остальным наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — заявил Русских. По его словам, пострадали жители Димитровграда и Ульяновска.
Губернатор призвал прекратить продажу сидра в магазинах. «Призываю всех предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита. По предварительной информации правоохранительных органов, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранители занимаются изъятием этой продукции на территории нашего региона», — заявил глава региона.
На данный момент известно о восьми погибших в Ульяновской области и двух погибших в Самарской области. «По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 июня две женщины, проживающие в городе Новокуйбышевск, скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток "Сидр", приобретенный в магазине города Новокуйбышевск и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области», — говорится в сообщении СУ СК Самары.
Ранее в СК сообщили о задержании индивидуального предпринимателя. «По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в п.Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей <...> Предварительно установлено, что потерпевшие употребляли пивной напиток "Мистер Сидр", который приобрели в розничных магазинах "Территория пива" и "Биррхаус", расположенных в г. Димитровграде», — сообщили в СК по Ульяновской области.
Он опубликовал срочное заявление для жителей, в том числе для предпринимателей.
«Обращаюсь к вам со срочным заявлением. По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона, из них 8 умерли, остальным наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — заявил Русских. По его словам, пострадали жители Димитровграда и Ульяновска.
Губернатор призвал прекратить продажу сидра в магазинах. «Призываю всех предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита. По предварительной информации правоохранительных органов, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранители занимаются изъятием этой продукции на территории нашего региона», — заявил глава региона.
На данный момент известно о восьми погибших в Ульяновской области и двух погибших в Самарской области. «По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 июня две женщины, проживающие в городе Новокуйбышевск, скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток "Сидр", приобретенный в магазине города Новокуйбышевск и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары Самарской области», — говорится в сообщении СУ СК Самары.
Ранее в СК сообщили о задержании индивидуального предпринимателя. «По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в п.Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей <...> Предварительно установлено, что потерпевшие употребляли пивной напиток "Мистер Сидр", который приобрели в розничных магазинах "Территория пива" и "Биррхаус", расположенных в г. Димитровграде», — сообщили в СК по Ульяновской области.
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