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СК: в Ульяновской области шесть человек скончались после употребления сидра
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Димитровграде Ульяновской области шесть человек скончались после употребления сидра, возбуждено уголовное дело.
«По данным следствия, в период с 3 по 4 июня несколько жителей г. Димитровграда были госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались», — сообщили в СК по региону.
По предварительным данным следствия, потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр», купленный в магазинах города.
«Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия. Назначен ряд судебных экспертиз», — добавили в СК.
Городские власти обратились к жителям с просьбой не покупать и не употреблять яблочный сидр.
«Уважаемые горожане! Срочное предупреждение: не покупайте НИГДЕ в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь – яблочный СИДР. А если уже купили, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ! В городе зафиксированы случаи тяжёлых отравлений. Правоохранительные органы разбираются в ситуации. Будьте осторожны!», — говорится в обращении администрации Димитровграда.
«По данным следствия, в период с 3 по 4 июня несколько жителей г. Димитровграда были госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались», — сообщили в СК по региону.
По предварительным данным следствия, потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр», купленный в магазинах города.
«Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия. Назначен ряд судебных экспертиз», — добавили в СК.
Городские власти обратились к жителям с просьбой не покупать и не употреблять яблочный сидр.
«Уважаемые горожане! Срочное предупреждение: не покупайте НИГДЕ в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь – яблочный СИДР. А если уже купили, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ! В городе зафиксированы случаи тяжёлых отравлений. Правоохранительные органы разбираются в ситуации. Будьте осторожны!», — говорится в обращении администрации Димитровграда.
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