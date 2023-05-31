Возрастное ограничение 18+
В Перми СК проверяет информацию об избиении детей в детском саду
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Перми следователи проверяют информацию об избиении детей воспитательницей.
Ранее пользователи местных пабликов сообщили, что воспитательница одного из городских детских садов жестоко обращается с детьми, избивает их и кричит. Родители утверждают, что воспитательницу якобы после таких жалоб переводили из группы в группу.
«По размещенным в СМИ сведениям об истязании воспитателем детей в детском саду города Перми организована доследственная проверка», — сообщили в СК по региону.
Ранее пользователи местных пабликов сообщили, что воспитательница одного из городских детских садов жестоко обращается с детьми, избивает их и кричит. Родители утверждают, что воспитательницу якобы после таких жалоб переводили из группы в группу.
«По размещенным в СМИ сведениям об истязании воспитателем детей в детском саду города Перми организована доследственная проверка», — сообщили в СК по региону.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».