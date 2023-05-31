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В Перми СК проверяет информацию об избиении детей в детском саду

13.54 Понедельник, 5 июня 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Перми следователи проверяют информацию об избиении детей воспитательницей.

Ранее пользователи местных пабликов сообщили, что воспитательница одного из городских детских садов жестоко обращается с детьми, избивает их и кричит. Родители утверждают, что воспитательницу якобы после таких жалоб переводили из группы в группу.

«По размещенным в СМИ сведениям об истязании воспитателем детей в детском саду города Перми организована доследственная проверка», — сообщили в СК по региону.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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