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Власти: в Калужской области на трассу М3 упали два беспилотника
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В понедельник утром в Калужской области на трассу М3 упали два беспилотника, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия», — написал Шапша в телеграм-канале.
Для автомобилистов организованы пути объезда.
Трасса М-3 «Украина» — автомобильная дорога федерального значения, проходит от Москвы через несколько регионов до границы Украиной.
«Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия», — написал Шапша в телеграм-канале.
Для автомобилистов организованы пути объезда.
Трасса М-3 «Украина» — автомобильная дорога федерального значения, проходит от Москвы через несколько регионов до границы Украиной.
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