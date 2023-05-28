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Организаторам схода в башкирском селе, на котором жители переизбрали главу, выдали рапорт «о самоуправстве»
Россия и мир
Фото: скрин видео Ильдара Юмагулова
Организаторы схода в башкирском селе, на котором жители самостоятельно переизбрали главу, получили рапорт «о самоуправстве».
В документе полиция уведомляет организаторов «об обнаружении признаков административного правонарушения по статье о самоуправстве». Внимание на это обратило издание «7Х7».
Напомним, в апреле жители башкирского села Ишмурзино провели народный сход, проголосовали за отставку сельского главы и сразу же выбрали нового. Действующая администрация назвала это «насильственным захватом власти» и обратилась в полицию, жители — в прокуратуру.
В видеообращении активист Ильдар Юмагулов, которого жители выбрали заместителем председателя, заявил, что люди не нарушали закон.
«На сходе люди воспользовались своим конституционным правом, а также законом о местном самоуправлении, переизбрали главу сельского поселения и депутатов. Мы никаких законов не нарушали», — сказал он.
В полицейском рапорте, с его слов, говорится о том, что в действиях активистов «формально усматриваются признаки состава административного правонарушения», им предстоит проверка. Если активистов признают виновными, они намерены обжаловать решение в суде.
Напомним, изначально жители вышли, чтобы высказаться против геолого-разведочных работ и золотодобычи на территории. Люди опасаются, что геологоразведка лишит их сенокосных полей, чистой воды и в целом повредит экологии. Однако во время собрания возникли претензии к сельсовету и главе поселения, в итоге жители села «заявили о недоверии к местным властям и тут же выбрали нового главу — активистку Рашиду Файзуллину, а также старосту». Решение приняли почти единогласно.
В документе полиция уведомляет организаторов «об обнаружении признаков административного правонарушения по статье о самоуправстве». Внимание на это обратило издание «7Х7».
Напомним, в апреле жители башкирского села Ишмурзино провели народный сход, проголосовали за отставку сельского главы и сразу же выбрали нового. Действующая администрация назвала это «насильственным захватом власти» и обратилась в полицию, жители — в прокуратуру.
В видеообращении активист Ильдар Юмагулов, которого жители выбрали заместителем председателя, заявил, что люди не нарушали закон.
«На сходе люди воспользовались своим конституционным правом, а также законом о местном самоуправлении, переизбрали главу сельского поселения и депутатов. Мы никаких законов не нарушали», — сказал он.
В полицейском рапорте, с его слов, говорится о том, что в действиях активистов «формально усматриваются признаки состава административного правонарушения», им предстоит проверка. Если активистов признают виновными, они намерены обжаловать решение в суде.
Напомним, изначально жители вышли, чтобы высказаться против геолого-разведочных работ и золотодобычи на территории. Люди опасаются, что геологоразведка лишит их сенокосных полей, чистой воды и в целом повредит экологии. Однако во время собрания возникли претензии к сельсовету и главе поселения, в итоге жители села «заявили о недоверии к местным властям и тут же выбрали нового главу — активистку Рашиду Файзуллину, а также старосту». Решение приняли почти единогласно.
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