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МВД: подозреваемый в убийстве главы села в Дагестане заявил о конфликте из-за недвижимости
Россия и мир
Фото: телеграм-канал МВД Дагестана
В МВД Дагестана официально прокомментировали убийство главы села Рубас. Подозреваемый задержан.
«Сегодня примерно в 12.00 у своего дома был убит 62-летний житель села Рубас Дербентского района. Подозреваемый в убийстве, 58-летний местный житель, сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что у него с убитым был серьёзный конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который не удавалось в течение длительного времени», — сообщили в МВД.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции. МВД опубликовало видео, на котором подозреваемый говорит о том, что его «сделали бомжом». «То, что случилось, уже случилось. Он мои дома продал. Этот человек меня сделал бомжом», — говорит мужчина на видео.
Также МВД опубликовало кадры с камеры видеонаблюдения, на которых мужчина с оружием выходит из машины, близко подходит к другому мужчине и дважды стреляет. На место прибежали люди. Стрелявший сел в машину и уехал.
Ранее об убийстве главы села Рубас сообщили в СК.
«Сегодня примерно в 12.00 у своего дома был убит 62-летний житель села Рубас Дербентского района. Подозреваемый в убийстве, 58-летний местный житель, сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что у него с убитым был серьёзный конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который не удавалось в течение длительного времени», — сообщили в МВД.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции. МВД опубликовало видео, на котором подозреваемый говорит о том, что его «сделали бомжом». «То, что случилось, уже случилось. Он мои дома продал. Этот человек меня сделал бомжом», — говорит мужчина на видео.
Также МВД опубликовало кадры с камеры видеонаблюдения, на которых мужчина с оружием выходит из машины, близко подходит к другому мужчине и дважды стреляет. На место прибежали люди. Стрелявший сел в машину и уехал.
Ранее об убийстве главы села Рубас сообщили в СК.
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