Возрастное ограничение 18+
СК: в Дагестане убит глава села Рубас
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Дагестане убит глава села Рубас. На место ЧП выехали следователи и криминалисты.
Об этом в среду сообщил региональный СК. Официальных данных о подозреваемом пока нет. РИА Новости со ссылкой на администрацию района пишут, что правоохранители уже задержали подозреваемого мужчину. Ранее в райадминистрации сообщили, что предполагаемый убийца якобы сам позвонил по номеру 112 и заявил, что застрелил главу села Гаджикурбана Байрамбегова.
О мотивах преступника не сообщается. По данным телеграм-канала Mash, причиной мог стать проигранный суд по земельному вопросу.
Местные СМИ пишут, что Гаджикурбан Байрамбегов получил огнестрельное ранение в область груди.
Село Рубас расположено в 18 км от Дербента, у федеральной трассы «Кавказ», административный центр сельского поселения.
Об этом в среду сообщил региональный СК. Официальных данных о подозреваемом пока нет. РИА Новости со ссылкой на администрацию района пишут, что правоохранители уже задержали подозреваемого мужчину. Ранее в райадминистрации сообщили, что предполагаемый убийца якобы сам позвонил по номеру 112 и заявил, что застрелил главу села Гаджикурбана Байрамбегова.
О мотивах преступника не сообщается. По данным телеграм-канала Mash, причиной мог стать проигранный суд по земельному вопросу.
Местные СМИ пишут, что Гаджикурбан Байрамбегов получил огнестрельное ранение в область груди.
Село Рубас расположено в 18 км от Дербента, у федеральной трассы «Кавказ», административный центр сельского поселения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Глава Рослесхоза вместе со свердловским губернатором анализируют ситуацию с лесными пожарами
24 мая 2023
24 мая 2023