Возрастное ограничение 18+
В Беларуси в первом чтении принят закон о народном ополчении
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Беларуси депутаты приняли в первом чтении законопроект «О народном ополчении».
Документ устанавливает «правовые основы реализации гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории страны, права на добровольное участие в обеспечении военного положения в Беларуси», пишет агентство Белта.
Документ определяет термины «народное ополчение», «отряд народного ополчения» и «доброволец народного ополчения». Также в проекте определяется финансовое и материальное обеспечение народного ополчения, руководство, порядок зачисления граждан, вопросы комплектования и дислокации и др.
Кроме того, документом устанавливаются права и обязанности, гарантии правовой и социальной защиты добровольца, его ответственность, пишет агентство.
По данным СМИ, законопроект может быть рассмотрен во втором чтении уже в июне. Проект был подготовлен министерством обороны страны.
Документ устанавливает «правовые основы реализации гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории страны, права на добровольное участие в обеспечении военного положения в Беларуси», пишет агентство Белта.
Документ определяет термины «народное ополчение», «отряд народного ополчения» и «доброволец народного ополчения». Также в проекте определяется финансовое и материальное обеспечение народного ополчения, руководство, порядок зачисления граждан, вопросы комплектования и дислокации и др.
Кроме того, документом устанавливаются права и обязанности, гарантии правовой и социальной защиты добровольца, его ответственность, пишет агентство.
По данным СМИ, законопроект может быть рассмотрен во втором чтении уже в июне. Проект был подготовлен министерством обороны страны.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловским погорельцам, у которых не было документов на участки, намерены бесплатно выделить землю
31 мая 2023
31 мая 2023