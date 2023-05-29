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Глава СК РФ Бастрыкин поддержал инициативу ввести запрет электросамокатов на пешеходных улицах
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Глава СК РФ Бастрыкин поддержал инициативу депутатов ГД ввести запрет электросамокатов на пешеходных улицах, а также другие ограничения для этого транспорта.
Ранее депутаты предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также запретить пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры предложили ввести и для электровелосипедов.
«Следственный комитет России неоднократно обращал внимание на проблемы безопасности граждан в связи с многочисленными фактами травматизма с участием лиц, передвигающихся на электросамокатах. В этой связи глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов "Единой России". Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств», — заявили в СК РФ.
В ведомстве также предложили ввести «меры возможной ответственности» для сервисов аренды самокатов, которые не будут соблюдать предлагаемые ограничения.
Ранее депутаты предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также запретить пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры предложили ввести и для электровелосипедов.
«Следственный комитет России неоднократно обращал внимание на проблемы безопасности граждан в связи с многочисленными фактами травматизма с участием лиц, передвигающихся на электросамокатах. В этой связи глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов "Единой России". Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств», — заявили в СК РФ.
В ведомстве также предложили ввести «меры возможной ответственности» для сервисов аренды самокатов, которые не будут соблюдать предлагаемые ограничения.
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