Возрастное ограничение 18+
Депутаты Госдумы предложили МВД запретить электросамокаты на пешеходных улицах
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Депутаты Госдумы от «Единой России» направили обращение в МВД и Минтранс с предложением запретить электросамокаты на пешеходных улицах.
Также предлагается ограничить скорость кикшеринговых электросамокатов до 15 км/ч. А тем, кому не исполнилось 18 лет, предлагается запретить пользоваться этими средствами передвижения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо в ведомства за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.
Аналогичные меры хотят ввести и для электровелосипедов, а также для средств индивидуальной мобильности (СИМ), которыми пользуются доставщики товаров на дом.
Депутаты утверждают, что число ДТП с участием СИМ за последние три года выросло вдвое. За прошлый год в таких авариях погибли 19 человек, пострадали — 941, пишет издание.
Также предлагается ограничить скорость кикшеринговых электросамокатов до 15 км/ч. А тем, кому не исполнилось 18 лет, предлагается запретить пользоваться этими средствами передвижения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо в ведомства за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.
Аналогичные меры хотят ввести и для электровелосипедов, а также для средств индивидуальной мобильности (СИМ), которыми пользуются доставщики товаров на дом.
Депутаты утверждают, что число ДТП с участием СИМ за последние три года выросло вдвое. За прошлый год в таких авариях погибли 19 человек, пострадали — 941, пишет издание.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Депутат Госдумы попросил главу СК и генпрокурора разобраться в ситуации с уничтожением памятника участникам ВОВ в Нижнем Тагиле
29 мая 2023
29 мая 2023