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Власти Истры попросили жителей «обращать внимание на небольшие объекты в небе»
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева обратилась к жителям после утренней атаки беспилотников в регионе.
По ее словам, территорию обследуют «на предмет падения мелких фрагментов БПЛА».
«Уважаемые жители городского округа Истра! В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю — все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА», — написала Витушева в телеграм-канале.
Она попросила жителей «нигде не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО» и напомнила, что в городском округе ограничены полеты беспилотников. Также глава округа попросила жителей обращать внимание «на небольшие объекты в небе». «В случае выявления объектов в небе. Необходимо обращать внимание на небольшие объекты в небе. Они могут быть похожи на вертолеты или самолеты, размером от 20 см до 3 м», — сообщается в канале главы округа.
Витушева также заявила, что «необходимо обращать внимание на людей, которые запускают дроны или самолеты во дворе, на улице, в парках, на балконах или крышах».
Ранее в Минобороны РФ официально прокомментировали утреннюю атаку беспилотников в Москве и регионе. В ведомстве назвали ЧП «террористической атакой».
По ее словам, территорию обследуют «на предмет падения мелких фрагментов БПЛА».
«Уважаемые жители городского округа Истра! В свете утренних событий, связанных с выявлением в небе беспилотных летательных аппаратов, сообщаю — все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА», — написала Витушева в телеграм-канале.
Она попросила жителей «нигде не публиковать и не комментировать кадры работы систем ПВО» и напомнила, что в городском округе ограничены полеты беспилотников. Также глава округа попросила жителей обращать внимание «на небольшие объекты в небе». «В случае выявления объектов в небе. Необходимо обращать внимание на небольшие объекты в небе. Они могут быть похожи на вертолеты или самолеты, размером от 20 см до 3 м», — сообщается в канале главы округа.
Витушева также заявила, что «необходимо обращать внимание на людей, которые запускают дроны или самолеты во дворе, на улице, в парках, на балконах или крышах».
Ранее в Минобороны РФ официально прокомментировали утреннюю атаку беспилотников в Москве и регионе. В ведомстве назвали ЧП «террористической атакой».
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